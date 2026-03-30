ピーチ・アビエーションは、Airspace仕様のエアバスA320型機（機体記号：JA217P）の運航を、4月1日から開始する。同機は3月23日に受領。エアバスの最終組立工場があるフランス・トゥールーズからタシケント経由で空輸し、3月27日に大阪/関西に到着していた。エアバスの最新客室仕様「Airspace」では、容量を従来より約60％拡大した頭上手荷物棚「Airspace XL Bin」と、シーンに合わせて最適化される「フルLED照明」を採用。照明は