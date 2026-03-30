【モデルプレス＝2026/03/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が3月29日、自身のInstagramを更新。ショート丈のタンクトップを着こなすコーディネートを披露した。【写真】「今日好き」5回参加美女の抜群スタイル◆瀬川陽菜乃、へそ出しタンクトップ姿で美ウエスト見せ同日、金沢で開催された「COLORS JAPAN presents GIRLS MEETING KANAZA