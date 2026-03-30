「今日好き」瀬川陽菜乃（ひなの）、美ウエスト際立つへそ出しタンクトップコーデ「クールでかっこいい」「憧れのスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/03/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が3月29日、自身のInstagramを更新。ショート丈のタンクトップを着こなすコーディネートを披露した。
【写真】「今日好き」5回参加美女の抜群スタイル
同日、金沢で開催された「COLORS JAPAN presents GIRLS MEETING KANAZAWA」出演への感謝をつづった瀬川は、フロントにプリントのあるショート丈の黒いタンクトップにオーバーサイズのパンツを合わせたコーディネートを公開。タンクトップはタイトなシルエットで引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
また、「今回はヘアショーもあってすごく可愛くて個性的なステージも出れてたのしくて嬉しかったです！お花テーマなんだって可愛い？」と記し、イエローの衣装でイエロー基調のたくさんの花で飾ったヘアスタイルのショットも披露。金沢駅でのプライベートショットも投稿している。
この投稿に、ファンからは「クールでかっこいい」「憧れのスタイル」「ウエストラインが綺麗すぎる」「どんな系統でも似合う」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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◆瀬川陽菜乃、へそ出しタンクトップ姿で美ウエスト見せ
同日、金沢で開催された「COLORS JAPAN presents GIRLS MEETING KANAZAWA」出演への感謝をつづった瀬川は、フロントにプリントのあるショート丈の黒いタンクトップにオーバーサイズのパンツを合わせたコーディネートを公開。タンクトップはタイトなシルエットで引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「クールでかっこいい」「憧れのスタイル」「ウエストラインが綺麗すぎる」「どんな系統でも似合う」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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