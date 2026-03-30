退職金というまとまった資金を受け取った際、「とりあえず普通預金に置いたまま」という方も多いかもしれません。しかし、当面使う予定のない資金であれば、安全性を確保しつつ、少しでも有利な金利で管理することを検討したいものです。多くの銀行では、退職金の預け入れを対象とした「特別金利定期預金」を用意しています。これらは通常の定期預金よりも高い金利が設定されているのが特徴です。今回は、大手銀行3行による退職金