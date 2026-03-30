歌手の倖田來未さん（43）が30日、公式サイトを更新し、第2子妊娠を発表しました。母子ともに健康だということです。【映像】倖田來未、夫と息子の顔出し親子ショット公式サイトでは、「本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年6月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました。」と、今後の活動について報