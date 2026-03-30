１３歳から１９歳までの間、部活動の外部コーチから性被害を受けたとして２０代女性が損害賠償を求めて提訴している問題で、男が起訴されました。 被害女性「今回私の話を聞いて起訴してくださったということで、ちょっとずつ自分は悪くなかったのかもしれないなと思えたりしています」 広島弁護士会館で会見した２０代の女性は１３歳から１９歳までの間、部活動の外部コーチの被告から性被害を受けたとして去年７月