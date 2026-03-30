くら寿司公式X（旧Twitter）は3月30日に投稿を更新。あの人気作品とのコラボレーションを予告しました。【写真】くら寿司がほのめかすコラボの正体とは？15回目のコラボを予告同アカウントは「今年で15回目のコラボやってきました、この少年」とつづり、写真を1枚載せています。黒いシルエットで描かれた人物の姿。丸みのある頭部に独特の髪形、眼鏡を掛けた横顔のシルエットは、人気作品『名探偵コナン』の主人公・江戸川コナンを