くら寿司公式Xは3月30日に投稿を更新。人気作品とのコラボレーションを予告する投稿が話題を集めています。（サムネイル画像出典：PIXTA）

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くら寿司公式X（旧Twitter）は3月30日に投稿を更新。あの人気作品とのコラボレーションを予告しました。

【写真】くら寿司がほのめかすコラボの正体とは？

15回目のコラボを予告

同アカウントは「今年で15回目のコラボやってきました、この少年」とつづり、写真を1枚載せています。黒いシルエットで描かれた人物の姿。丸みのある頭部に独特の髪形、眼鏡を掛けた横顔のシルエットは、人気作品『名探偵コナン』の主人公・江戸川コナンをほうふつとさせます。また、画像右下には「2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会」のクレジットが記載されており、正式なコラボレーションであるようです。

コメントでは、「右下の表記隠す気無さすぎで面白い」「まずいな沢山のくら寿司が殺人事件現場になっちゃう…!」「やっぱりコラボがすごい！」「くら寿司で事件フラグ」「隠す気無いやろwwww」「全国の店舗で行方不明者が続出ですか…」など、さまざまな声が上がりました。

「先着でお会計2,500円ごとにもらえるグッズも」

同日の別投稿では「【予告】4月3日(金)から　4/10公開　劇場版『#名探偵コナン ハイウェイの堕天使 』コラボ開催」と、コラボレーションの答えを明かした同アカウント。「#くら寿司 限定コラボメニューをご用意　ビッくらポン！ではオリジナルグッズが当たる！　さらに！先着でお会計2,500円ごとにもらえるグッズも」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:All About ニュース編集部)