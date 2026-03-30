「隠す気無いやろww」くら寿司、人気作品とのコラボ予告！「まずいな沢山のくら寿司が殺人事件現場に」
くら寿司公式X（旧Twitter）は3月30日に投稿を更新。あの人気作品とのコラボレーションを予告しました。
【写真】くら寿司がほのめかすコラボの正体とは？
コメントでは、「右下の表記隠す気無さすぎで面白い」「まずいな沢山のくら寿司が殺人事件現場になっちゃう…!」「やっぱりコラボがすごい！」「くら寿司で事件フラグ」「隠す気無いやろwwww」「全国の店舗で行方不明者が続出ですか…」など、さまざまな声が上がりました。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】くら寿司がほのめかすコラボの正体とは？
15回目のコラボを予告同アカウントは「今年で15回目のコラボやってきました、この少年」とつづり、写真を1枚載せています。黒いシルエットで描かれた人物の姿。丸みのある頭部に独特の髪形、眼鏡を掛けた横顔のシルエットは、人気作品『名探偵コナン』の主人公・江戸川コナンをほうふつとさせます。また、画像右下には「2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会」のクレジットが記載されており、正式なコラボレーションであるようです。
「先着でお会計2,500円ごとにもらえるグッズも」同日の別投稿では「【予告】4月3日(金)から 4/10公開 劇場版『#名探偵コナン ハイウェイの堕天使 』コラボ開催」と、コラボレーションの答えを明かした同アカウント。「#くら寿司 限定コラボメニューをご用意 ビッくらポン！ではオリジナルグッズが当たる！ さらに！先着でお会計2,500円ごとにもらえるグッズも」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)