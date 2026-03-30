お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太さんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんの“語尾がない”投稿を引用し、心配の声を寄せました。【写真】山里亮太、ガチギレ？ するクロちゃんを心配「急に標準語使う関西人みたいな」事の発端は、クロちゃんが投稿した「口だけだしてケツ拭くつもりないんだったら親分ぶるなよ」という強い怒りを感じさせるポスト。普段のキャラクターと