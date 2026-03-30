「親分ぶるなよ」山里亮太、クロちゃんのガチギレ？ を心配「団長の事ですかね？」「思ってなくて笑う」
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太さんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんの“語尾がない”投稿を引用し、心配の声を寄せました。
【写真】山里亮太、ガチギレ？ するクロちゃんを心配
これに対し山里さんは、「語尾に しん がない…どうやら本気で何かについて思ってるようだ。心配だしん」と、引用リポスト。クロちゃんのトレードマークである「〜だしん」という語尾が消えていることに触れ、心配？ の声を寄せています。
コメントでは「急に標準語使う関西人みたいな」「本気で心配したれよw」「思ってなくて笑う」「団長の事ですかね？」「声も地声になってそう」「親分ぶってるのは 誰だ？しん」など、さまざまな声が集まっています。
(文:五六七 八千代)
【写真】山里亮太、ガチギレ？ するクロちゃんを心配
「急に標準語使う関西人みたいな」事の発端は、クロちゃんが投稿した「口だけだしてケツ拭くつもりないんだったら親分ぶるなよ」という強い怒りを感じさせるポスト。普段のキャラクターとは異なる、ストレートな言葉遣いです。
コメントでは「急に標準語使う関西人みたいな」「本気で心配したれよw」「思ってなくて笑う」「団長の事ですかね？」「声も地声になってそう」「親分ぶってるのは 誰だ？しん」など、さまざまな声が集まっています。
「山ちゃん早くご飯連れてってー！」さらにクロちゃんは、山里さんの投稿を引用し「あーん、心配してるふりだしん」「山ちゃん早くご飯連れてってー！」とコメント。語尾の「〜だしん」も復活し、直前の緊迫感から一転、2人の仲の良さがうかがえるやりとりとなりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)