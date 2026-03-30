札幌市消防局は30日、東消防署警防課の男性消防士（28）が2022年4月〜25年7月、無許可で札幌市内の性風俗店の受付で働き、少なくとも計約273万円を得たなどとして、懲戒免職処分にしたと発表した。消防局によると、23年11月以降、匿名の情報提供が複数回あった。そのたびに「身に覚えがない」などと虚偽の報告をしていたが、今月になり認めた。札幌市は30日、市内の公共交通機関を半額で利用できる市の障害者向け割引制度を