【その他の画像・動画等を元記事で観る】今年メジャーデビュー10周年を迎えた3ピースバンド BURNOUT SYNDROMES が、全国5都市を巡る「BURNOUT SYNDROMES 20th Anniversary TOUR 2026」のツアーファイナル公演を、3月28日(土)大阪・BIGCATにて開催した。今回のツアーは、バンド結成20周年イヤーを締めくくる全国ツアーとして開催され、東京・名古屋・福岡・仙台・大阪の5都市で展開。各地で熱量の高いライブを繰り広げ、これまでの