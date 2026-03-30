【モデルプレス＝2026/03/30】タレントの川崎希が3月29日、自身のInstagramを更新。ベビーチェアに座った次女の姿を公開した。【写真】38歳3児のママタレ「ムチムチで天使すぎる」9ヶ月迎える次女の笑顔ショット◆川崎希、ベビーチェアデビューした次女の姿披露川崎は「最近のグーちゃん」「きょうで生後8ヶ月ラストの日」と添え、次女の写真を投稿。「しばらくベビーチェアいやいやで座ってくれなかったんだけど ここ数日でやっと