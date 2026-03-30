3児の母・川崎希「生後8ヶ月ラストの日」ベビーチェアデビューの次女公開 体重も明かす「ご機嫌な笑顔で可愛い」「すくすく成長してて尊い」
【モデルプレス＝2026/03/30】タレントの川崎希が3月29日、自身のInstagramを更新。ベビーチェアに座った次女の姿を公開した。
【写真】38歳3児のママタレ「ムチムチで天使すぎる」9ヶ月迎える次女の笑顔ショット
川崎は「最近のグーちゃん」「きょうで生後8ヶ月ラストの日」と添え、次女の写真を投稿。「しばらくベビーチェアいやいやで座ってくれなかったんだけど ここ数日でやっと座ってくれてベビーチェアデビューしたよ」と報告し、ベビーチェアに座り満面の笑みを浮かべる次女の姿を披露している。
また「体重は10.5kgなんだけど抱っこ紐いやいやだから 手の筋肉やばめ」と育児の奮闘ぶりをつづるとともに、次女の気持ちよさそうな寝姿の写真も載せている。
この投稿は「ムチムチで天使すぎる」「たまらなくキュート」「ご機嫌で可愛い」「愛おしい」「すくすく成長してて尊い」と反響を呼んでいる。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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◆川崎希、ベビーチェアデビューした次女の姿披露
川崎は「最近のグーちゃん」「きょうで生後8ヶ月ラストの日」と添え、次女の写真を投稿。「しばらくベビーチェアいやいやで座ってくれなかったんだけど ここ数日でやっと座ってくれてベビーチェアデビューしたよ」と報告し、ベビーチェアに座り満面の笑みを浮かべる次女の姿を披露している。
◆川崎希の投稿に「天使すぎる」と反響
この投稿は「ムチムチで天使すぎる」「たまらなくキュート」「ご機嫌で可愛い」「愛おしい」「すくすく成長してて尊い」と反響を呼んでいる。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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