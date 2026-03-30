4Kレーザープロジェクタ「Vision Master Max」 アバックは、Valerionの4KレーザーDLPプロジェクタ「Vision Master Max」の取り扱いを開始した。アバックの全店舗およびECサイトで販売するほか、全国8店舗で実機を展示する。日本国内におけるValerion唯一の販売店になるという。販売価格は649,800円。 Valerion「Vision Master Max」は、最新の映像処理技術とRGBトリプルレーザー光源を