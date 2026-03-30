4Kレーザープロジェクタ「Vision Master Max」

アバックは、Valerionの4KレーザーDLPプロジェクタ「Vision Master Max」の取り扱いを開始した。アバックの全店舗およびECサイトで販売するほか、全国8店舗で実機を展示する。日本国内におけるValerion唯一の販売店になるという。販売価格は649,800円。

Valerion「Vision Master Max」は、最新の映像処理技術とRGBトリプルレーザー光源を組み合わせたホームシアター向けDLPプロジェクター。

Valerionブランドのフラッグシップモデルで、3,500 ISOルーメンの高輝度に加え、入射光を精密制御する特許技術EBL(Enhanced Black Level)を搭載。コントラスト比を50,000：1まで向上させ、DLPプロジェクターとして最高レベルの暗部再現を実現している。

また、独自のAnti-RBEテクノロジーによりDLP特有のレインボーノイズを最大99.99％低減。スマートプロジェクターとしては初となるレンズシフト機能も搭載するなど、高い映像性能に加え、設置性、デザイン性も兼ね備えている。

アバックでは、全国8店舗で実機を展示中。店舗には大型スクリーンと最新サラウンド環境を備えた本格的なホームシアター視聴室が完備されており、「Vision Master Maxの真の実力をじっくりとご体感いただく事が可能」という。

展示店舗

・ホームシアターファクトリー仙台（3月28日展示予定）

・アバック新宿（3月28日展示予定）

・アバック横浜（3月27日展示予定）

・アバック名古屋（3月28日展示予定）

・ホームシアターファクトリー金沢（3月28日展示予定）

・アバック梅田（3月28日展示予定）

・アバック福岡（3月29日展示予定）

・アバック琉球（3月30日展示予定）

2つの発売記念キャンペーンを実施

Valerionの取り扱い開始に合わせ、キャンペーンを実施。

Vision Master Maxを購入した先着100名を対象に、専用アクセサリー(ジンバルスタンドか天吊り金具)のプレゼント、もしくは専用三脚を50% OFFで提供する。

また、査定額がアップする下取り応援キャンペーンも用意する。通常の下取り査定額よりも20%高く買い取るほか、アバックで購入した製品の場合はさらに10%高く買い取る。期間は6月30日まで。