乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に発売する1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、先行カット第17弾が解禁された。【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット今回解禁されたのは、フランス・ニースで撮影された1枚。レモンの名産地として知られるニースのロケーションを生かし、レモンを浮かべたプールに浸かりながら、たっぷりと日差しを浴びているカットとなっている。