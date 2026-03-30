“立教大卒業”が話題の乃木坂46川崎桜、プールで“見返り美人”な水着姿 1st写真集先行カット第17弾
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に発売する1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、先行カット第17弾が解禁された。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
今回解禁されたのは、フランス・ニースで撮影された1枚。レモンの名産地として知られるニースのロケーションを生かし、レモンを浮かべたプールに浸かりながら、たっぷりと日差しを浴びているカットとなっている。
本作は、川崎の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの揺れ動く振り幅を凝縮。撮影では自身初となる5種類の水着、4種類のランジェリー姿にも挑戦している。また、私服を含む30点近い衣装をまとい、さまざまな表情を見せる川崎の“今”を切り取った一冊だ。
川崎はきのう29日、自身のインスタグラムを更新。「私事ではありますが、先日、立教大学文学部英米文学科を卒業いたしました」と報告し、袴姿で決めた“卒業ショット”を公開した。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
今回解禁されたのは、フランス・ニースで撮影された1枚。レモンの名産地として知られるニースのロケーションを生かし、レモンを浮かべたプールに浸かりながら、たっぷりと日差しを浴びているカットとなっている。
本作は、川崎の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの揺れ動く振り幅を凝縮。撮影では自身初となる5種類の水着、4種類のランジェリー姿にも挑戦している。また、私服を含む30点近い衣装をまとい、さまざまな表情を見せる川崎の“今”を切り取った一冊だ。
川崎はきのう29日、自身のインスタグラムを更新。「私事ではありますが、先日、立教大学文学部英米文学科を卒業いたしました」と報告し、袴姿で決めた“卒業ショット”を公開した。