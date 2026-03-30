4月1日（水）日本時間3時45分〜、ウェンブリー・スタジアムにてキリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦が行われる。この一戦はNHK Eテレにて生中継、NHK ONEで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信される。イングランドとの通算対戦成績は0勝1分2敗となっている。過去の対戦成績は以下の通り。1995年6月3日：アンブロカップ日本 1-2 イングランド【メンバー】GK前川和也：DF田坂和昭、