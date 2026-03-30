能登では、震災からの復旧復興に向けた工事が進められています。その復興に向けた応援メッセージが30日、石川県七尾市の護岸に設置されました。能登の観光の中核となる石川県七尾市の和倉温泉。震災で破損した護岸では、現在、復旧工事が進められています。そうした中、30日、新たに設置された護岸ブロック。そこには、一日も早い復旧復興を願い、地元の人や観光客などから寄せられた多くの応援メッセージが記されてい