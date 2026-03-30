２０１２年に連続ドラマとして放送され、１３年には映画化もされた「コドモ警察」。主演は鈴木福（２１）で、特殊ガスを吸い込み、子供の姿になってしまった大人の刑事たちが、悪の組織「レッドヴィーナス」を追う刑事ドラマ。本田望結（２１）ら子役が集結し、見た目はコドモ、中身はオトナ、の刑事を演じた。コドモ警察に１人だけオトナが混じっており、「おい！新人」とコドモたちに呼ばれる新人刑事を演じたのが勝地涼（３