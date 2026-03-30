２０１２年に連続ドラマとして放送され、１３年には映画化もされた「コドモ警察」。主演は鈴木福（２１）で、特殊ガスを吸い込み、子供の姿になってしまった大人の刑事たちが、悪の組織「レッドヴィーナス」を追う刑事ドラマ。本田望結（２１）ら子役が集結し、見た目はコドモ、中身はオトナ、の刑事を演じた。

コドモ警察に１人だけオトナが混じっており、「おい！新人」とコドモたちに呼ばれる新人刑事を演じたのが勝地涼（３９）だった。

勝地は２９日、自身のインスタグラムのストーリーズに「昨晩は 福田さんと福くんとみゆちゃんとお酒を呑みました こんな頃を知ってるから感慨深すぎる（涙マーク）」と「コドモ警察」撮影当時の、小さかった鈴木と本田との懐かしい写真を添え、２人、そして監督の福田雄一氏と飲んだことを明かした。

続けて「そして熱くお芝居の話もした。僕も子供の頃からやってるから気持ちわかるよ。おじさんも負けてらんねーな！ また大人同士かっこいい芝居しようね」「はぁエモすぎる夜でした」とつづった。

鈴木と本田は子役時代に同じ事務所に所属しており、１５年以上の仲間。