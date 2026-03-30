茂木友三郎さんの需要創造 キッコーマン取締役名誉会長・茂木友三郎さんには、本誌で『国と国をつなぎ、人と人をつなぐ』というタイトルで連載していただいている。 連載のサブタイトルに、経済人の役割と使命とは何か─とあるように、世界で〝分断・対立〟が進む今、経済人の果たす役割は実に大きいと思う。 茂木さんは、1960年前後、米コロンビア大学大学院で学ばれ、同大