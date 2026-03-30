石川県の山野知事が30日、知事就任後初めての県議会に臨みました。この日の臨時会では、今後の県政運営について「新しい風を吹き込む」と所信表明しています。30日。石川県・山野 之義 知事：「おはようございます」Q. 意気込みはどうですか？「別にたんたんと普通に、普通に」知事就任後、初の石川県議会に臨んだ山野知事。県議たちを前にまず、所信表明を行いました。石川県・山野 之義 知事：「現場主義を貫き、県民の皆さまの