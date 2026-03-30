BE:FIRSTが、3月15日にKアリーナ横浜にて開催された音楽フェス＜D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026＞より最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像を公開した。「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」では、BE:FIRSTは3日間開催の最終日のヘッドライナーとして出演。セットリストの最後にライブ初披露となった「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像では、貫禄すら感じさせるBE:FIRSTの圧巻のパフォーマンスが収めら