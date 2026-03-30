BE:FIRST、＜D.U.N.K. Showcase＞より「BE:FIRST ALL DAY」ライブ映像公開
BE:FIRSTが、3月15日にKアリーナ横浜にて開催された音楽フェス＜D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026＞より最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像を公開した。
「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」では、BE:FIRSTは3日間開催の最終日のヘッドライナーとして出演。セットリストの最後にライブ初披露となった「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像では、貫禄すら感じさせるBE:FIRSTの圧巻のパフォーマンスが収められている。会場の盛り上がりと合わせてぜひチェックしていただきたい。
■ニューシングル「BE:FIRST ALL DAY」
2026年5月6日（水）リリース
CD収録内容（全形態共通）
1.BE:FIRST ALL DAY
2.タイトル未定
3.街灯
ファミリーマートクリスマスタイアップソング
4.Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜
【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13
01.GRIT
02.Mainstream
03.Secret Garden
04.Set Sail
05.Brave Generation
06.Boom Boom Back
07.Great Mistakes
08.Sailing
09.Bye-Good-Bye
10.夢中
映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】
【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2.街灯 -Music Video-
3.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-
4.街灯 -Music Video Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
価格 : \1,815 (税込) \1,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
＜映像収録内容＞
1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2.街灯 -Music Video-
3.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-
4.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-
5.街灯 -Music Video Behind The Scenes-
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13
01.GRIT
02.Mainstream
03.Secret Garden
04.Set Sail
05.Brave Generation
06.Boom Boom Back
07.Great Mistakes
08.Sailing
09.Bye-Good-Bye
10.夢中
映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】
■ZAIKO配信情報『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』
4月18日 (土) 19:00よりZAIKOにて配信開始
配信チケット発売中
■疑似ライブ配信:4月18日 (土) 19:00 ~
■アーカイブ配信:準備が整い次第 ~ 4月27日 (月) 23:59
■チケット販売期間:3月20日 (金) ~ 4月27日 (月) 22:00まで
■チケット料金:4,800円(税込)
◾️＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞
2026年5月16日（土）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
2026年5月17日（日）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
▼公演・チケット先行受付の詳細
https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/
関連リンク
◆BE:FIRST オフィシャルサイト
◆BE:FIRST オフィシャルX
◆BE:FIRST オフィシャルInstagram
◆BE:FIRST オフィシャルYouTubeチャンネル
◆BE:FIRST オフィシャルTikTok