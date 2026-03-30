BE:FIRSTが、3月15日にKアリーナ横浜にて開催された音楽フェス＜D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026＞より最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像を公開した。

「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」では、BE:FIRSTは3日間開催の最終日のヘッドライナーとして出演。セットリストの最後にライブ初披露となった「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像では、貫禄すら感じさせるBE:FIRSTの圧巻のパフォーマンスが収められている。会場の盛り上がりと合わせてぜひチェックしていただきたい。





■ニューシングル「BE:FIRST ALL DAY」

2026年5月6日（水）リリース CD収録内容（全形態共通）

1​.BE:FIRST ALL DAY

2​.タイトル未定

3​.街灯

ファミリーマートクリスマスタイアップソング

4​.Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜 【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ＜映像収録内容＞

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025​.9​.13

01​.GRIT

02​.Mainstream

03​.Secret Garden

04​.Set Sail

05​.Brave Generation

06​.Boom Boom Back

07​.Great Mistakes

08​.Sailing

09​.Bye-Good-Bye

10​.夢中 映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】 【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ＜映像収録内容＞

1​.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-

2​.街灯 -Music Video-

3​.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-

4​.街灯 -Music Video Behind The Scenes- 【SG(スマプラ対応)】

価格 : \1,815 (税込) \1,650 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック ＜映像収録内容＞

1​.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-

2​.街灯 -Music Video-

3​.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-

4​.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-

5​.街灯 -Music Video Behind The Scenes- ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025​.9​.13

01​.GRIT

02​.Mainstream

03​.Secret Garden

04​.Set Sail

05​.Brave Generation

06​.Boom Boom Back

07​.Great Mistakes

08​.Sailing

09​.Bye-Good-Bye

10​.夢中 映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】

■ZAIKO配信情報『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』

4月18日 (土) 19:00よりZAIKOにて配信開始

配信チケット発売中 ■疑似ライブ配信:4月18日 (土) 19:00 ~

■アーカイブ配信:準備が整い次第 ~ 4月27日 (月) 23:59

■チケット販売期間:3月20日 (金) ~ 4月27日 (月) 22:00まで

■チケット料金:4,800円(税込) 詳細：https://www.motherbase.co.jp/heian5/

◾️＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞

2026年5月16日（土）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

2026年5月17日（日）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム ▼公演・チケット先行受付の詳細

https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/