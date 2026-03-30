BE:FIRSTが、3月15日にKアリーナ横浜にて開催された音楽フェス＜D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026＞より最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像を公開した。

「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」では、BE:FIRSTは3日間開催の最終日のヘッドライナーとして出演。セットリストの最後にライブ初披露となった「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像では、貫禄すら感じさせるBE:FIRSTの圧巻のパフォーマンスが収められている。会場の盛り上がりと合わせてぜひチェックしていただきたい。



■ニューシングル「BE:FIRST ALL DAY」
2026年5月6日（水）リリース

CD収録内容（全形態共通）
1​.BE:FIRST ALL DAY
2​.タイトル未定
3​.街灯　
ファミリーマートクリスマスタイアップソング
4​.Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜　

【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \3,740 (税込)　\3,400 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \3,740 (税込)　\3,400 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

＜映像収録内容＞
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025​.9​.13
01​.GRIT
02​.Mainstream
03​.Secret Garden
04​.Set Sail
05​.Brave Generation
06​.Boom Boom Back
07​.Great Mistakes
08​.Sailing
09​.Bye-Good-Bye
10​.夢中

映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】

【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915 (税込)　\2,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915 (税込)　\2,650 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

＜映像収録内容＞
1​.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2​.街灯 -Music Video-　
3​.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-　
4​.街灯 -Music Video Behind The Scenes-

【SG(スマプラ対応)】
価格 : \1,815 (税込)　\1,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050 (税込)　\5,500 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック

【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050 (税込)　\5,500 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック

＜映像収録内容＞
1​.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2​.街灯 -Music Video-　
3​.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-
4​.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-　
5​.街灯 -Music Video Behind The Scenes-

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025​.9​.13
01​.GRIT
02​.Mainstream
03​.Secret Garden
04​.Set Sail
05​.Brave Generation
06​.Boom Boom Back
07​.Great Mistakes
08​.Sailing
09​.Bye-Good-Bye
10​.夢中

映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】

■ZAIKO配信情報『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』
4月18日 (土) 19:00よりZAIKOにて配信開始
配信チケット発売中

■疑似ライブ配信:4月18日 (土) 19:00 ~
■アーカイブ配信:準備が整い次第 ~ 4月27日 (月) 23:59
■チケット販売期間:3月20日 (金) ~ 4月27日 (月) 22:00まで
■チケット料金:4,800円(税込)

詳細：https://www.motherbase.co.jp/heian5/

◾️＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞
2026年5月16日（土）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
2026年5月17日（日）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

▼公演・チケット先行受付の詳細
https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/

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