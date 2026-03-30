NTT東日本は、「フレッツ 光クロス」の提供機器ラインアップに、最新の無線LAN規格Wi-Fi 7に対応したレンタルルーターを追加すると発表した。提供開始日は5月11日で、中継機の提供は2027年2月以降の予定。 同社は、昨今の動画配信サービスの高画質化や、オンラインゲーム、テレワークの普及に伴う家庭内の通信トラフィックの増加していると説明。光回線だけでなく、宅内利用環境まで含めた