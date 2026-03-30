【POP UP PARADE ユーベル】 9月 発売予定 価格：5,500円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE ユーベル」を9月に発売する。価格は5,500円。 本商品はアニメ「葬送のフリーレン」のキャラクター、ユーベルをPOP UP PARADEシリーズで立体化したもの。劇中衣装が再現され、手にした杖や表情なども細かく造形されて