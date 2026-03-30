Leinaの新曲「誓い」が、4月より放送開始となるTVアニメ『日本三國』のエンディングテーマに決定した。 （関連：Leinaが路上ライブで紡いだ「当たり前じゃない」景色への感謝ーー孤独に寄り添い、人々の心に触れた夜） 同楽曲は、同アニメのために書き下ろされたもの。Leinaがアニメの主題歌を担当するのは今回が初となる。また、同楽曲が4月7日に配信リリースされることも決定。あわせて配信ジャケ