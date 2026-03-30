Leinaの新曲「誓い」が、4月より放送開始となるTVアニメ『日本三國』のエンディングテーマに決定した。

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同楽曲は、同アニメのために書き下ろされたもの。Leinaがアニメの主題歌を担当するのは今回が初となる。また、同楽曲が4月7日に配信リリースされることも決定。あわせて配信ジャケットも公開となった。さらに、同楽曲が使用されたアニメの第3弾予告がTWIN ENGINE公式YouTubeチャンネルにて公開されている。

同アニメの原作は、小学館のコミックアプリ『マンガワン』／WEBコミックサイト『裏サンデー』で連載中の松木いっかによる同名漫画。アニメ化にはAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、4月5日21時よりPrime Videoにて世界最速配信が決定。4月6日21時よりU-NEXTでの地上波先行配信と、24時よりTOKYO MX／BS日テレほか各局にて放送が開始される。

なおLeinaは、3月より東名阪福をまわるツアー『Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”』も開催中。現在チケット一般受付中だ。

＜Leina コメント＞

「日本三國」のエンディング・テーマとして「誓い」を書き下ろしさせていただきました。Leinaです。キャラクターそれぞれの背景や想い、信じる正義に心を動かされ、その“信念”や“誓い”を私なりに大切に描きました。どんな時も安らかな息を奏でる未来を信じ、その世界をつくる一人として生きていく、そんな自身の誓いと願いを込めています。「日本三國」と「誓い」をどうかよろしくお願いいたします！

（文＝リアルサウンド編集部）