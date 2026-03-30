I Don't Like Mondays.の2026年は多くのコラボレーションしたいと語る。第一弾がKATE WEBムービータイアップソングに書き下ろしたシングル曲「マスカレード」だ。妖艶なシンセポップにキャッチーなギターリフが乗り、そこに童謡「とおりゃんせ」が引用されるという大胆なアプローチの楽曲だ。窮屈な世相に対するシニカルさがありながら、自分らしく自由に生きるというメッセージを内包したリリックがアイドラらしい。日本のみなら