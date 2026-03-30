【モデルプレス＝2026/03/30】タレントの渡辺満里奈が3月29日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】54歳元おニャン子「偶然のペアルックすごい」ラブラブ腕組みショット◆渡辺満里奈、夫・名倉潤とのペアルック公開渡辺は知人の誕生日会を行ったことを報告し、「またしても夫とペアルックになってしまった」と写真を投稿。飲食店で撮影された写真で