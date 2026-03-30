渡辺満里奈、夫・名倉潤と「ペアルックになってしまった」腕絡める仲睦まじい姿に「いつまでもラブラブ」「お揃い可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/30】タレントの渡辺満里奈が3月29日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】54歳元おニャン子「偶然のペアルックすごい」ラブラブ腕組みショット
渡辺は知人の誕生日会を行ったことを報告し、「またしても夫とペアルックになってしまった」と写真を投稿。飲食店で撮影された写真では「EVERYDAY ALLDAY」とロゴの入った白いTシャツを、名倉と渡辺が着ており、腕を絡ませながら両手を頬に添えた仲の良い姿が収められている。「朝、仕事に出かけた時ちゃんと見てなかったからなー」と、偶然であることを記している。
この投稿にファンからは「偶然のペアルックすごい」「いつまでもラブラブ」「お揃い可愛すぎる」「仲が良くて最高」「素敵夫婦」「憧れの2人」「Tシャツのデザイン最高」などと反響が集まっている。
渡辺は名倉と2005年に結婚。2007年に長男、2010年に長女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】54歳元おニャン子「偶然のペアルックすごい」ラブラブ腕組みショット
◆渡辺満里奈、夫・名倉潤とのペアルック公開
渡辺は知人の誕生日会を行ったことを報告し、「またしても夫とペアルックになってしまった」と写真を投稿。飲食店で撮影された写真では「EVERYDAY ALLDAY」とロゴの入った白いTシャツを、名倉と渡辺が着ており、腕を絡ませながら両手を頬に添えた仲の良い姿が収められている。「朝、仕事に出かけた時ちゃんと見てなかったからなー」と、偶然であることを記している。
◆渡辺満里奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「偶然のペアルックすごい」「いつまでもラブラブ」「お揃い可愛すぎる」「仲が良くて最高」「素敵夫婦」「憧れの2人」「Tシャツのデザイン最高」などと反響が集まっている。
渡辺は名倉と2005年に結婚。2007年に長男、2010年に長女が誕生した。（modelpress編集部）
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