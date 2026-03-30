NHKの番組公式Xアカウントが3月末に複数閉鎖されることが明らかになり、波紋を広げている。閉鎖されるのは、確認されているだけでも『100分de名著』（Eテレ）や『サイエンスZERO』（Eテレ）、さらに『時事公論』（総合）などを担当するNHK解説委員室のアカウントなどだ。Xでは、「閉鎖」を告知する投稿に対して、「続けてほしい」と惜しむ声が相次いでいる。とりわけ『100分de名著』は6万人を超えるフォロワーを抱えており、影響は