憲法改正に反対し、平和や人権を守るよう訴える「2026憲法大集会」が5月3日に東京都江東区の防災公園で開かれる。15年から毎年開催してきたが、物価高の影響で費用の確保が難しい状況だといい、主催者の「平和といのちと人権を！5.3憲法集会実行委員会」はクラウドファンディングなどで支援を呼びかけている。当日はノンフィクション作家の吉岡忍さんや、東京・歌舞伎町で女性支援を行う一般社団法人「Colabo（コラボ）」代