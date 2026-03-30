九州で初めて小学5年生で危険物を取り扱う高難易度の国家資格を取得した大分県佐伯市の児童に30日、表彰状が贈られました。 【写真を見る】11歳の小学生が危険物「甲・乙種」を全制覇2000時間以上の猛勉強…合格つかみ取る大分 危険物取扱者資格試験に合格したのは、佐伯小学校5年の小野景裕さん（11）です。 この資格試験は、ガソリンや硝酸などの危険物の取り扱いや法令について問うもので、高校や大学レベルの物理・化学