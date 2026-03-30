NECが発表バレーボールSVリーグ女子のNECレッドロケッツ川崎は30日、日本代表の佐藤淑乃、和田由紀子が今季限りでクラブを退団し、来季から海外挑戦すると発表した。ともにイタリア1部セリエAへ。佐藤はミラノ、和田はアルシーツィオに加入する。佐藤は敬愛学園高、筑波大を経て2024年シーズンにNEC加入。和田も大阪マーヴェラスから2024年シーズンにNECに加入していた。ともに2シーズンを過ごし、2024-25年シーズンは準優勝