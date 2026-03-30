視察地イメージ大山提供：Chugoku Adventure Travel Network 自然・異文化体験・アクティビティを含むアドベンチャーツーリズムの、世界最大規模の視察・商談会「アドベンチャーウィーク2026」が、山陰・瀬戸内地方で開かれます。時期は2026年秋ごろです。 国土交通省中国運輸局が3月30日、発表しました。 アドベンチャーウィーク2026は、世界100カ国以上の旅行事業者