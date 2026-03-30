西武鉄道は、2028年3月に導入する新型レストラン列車の名称を「Fine Dining Train 『vies（ヴィエス）』」に決定しました。本列車は、世界的な建築家・妹島和世氏がデザインを手がけ、鏡のように風景を映し出す「Laview」の思想を継承。車内には西武鉄道初となる「展望個室」や、国内の定期運行列車で日本一の面積を誇る厨房車両を備え、五感で味わう食の体験を提供します。名称の「vies」はフランス語で「人生」を意味し、逆から