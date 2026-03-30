２９日、医学装備展覧会でロボット気管支鏡を体験する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶3月30日】中国重慶市の重慶国際博覧センターで29日までの4日間、「2026医学装備大会と医学装備展覧会」が開催された。医療機器関連企業800社以上が出展し、革新的な成果と最先端技術を一堂に展示した。２９日、医学装備展覧会で胸腔鏡・腹腔鏡手術支援ロボットを体験する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉）２９日、医学装備