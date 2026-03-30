ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国・重慶市で医療機器展示会 最先端技術と最新成果を公開 中国・重慶市で医療機器展示会 最先端技術と最新成果を公開 中国・重慶市で医療機器展示会 最先端技術と最新成果を公開 2026年3月30日 16時22分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２９日、医学装備展覧会でロボット気管支鏡を体験する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉） 【新華社重慶3月30日】中国重慶市の重慶国際博覧センターで29日までの4日間、「2026医学装備大会と医学装備展覧会」が開催された。医療機器関連企業800社以上が出展し、革新的な成果と最先端技術を一堂に展示した。２９日、医学装備展覧会で胸腔鏡・腹腔鏡手術支援ロボットを体験する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉）２９日、医学装備展覧会で医療機器を見学する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉）２９日、医学装備展覧会で医療機器を見学する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉）２９日、医学装備展覧会で医療機器を見学する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉）２９日、医学装備展覧会で分離型手術支援ロボットの仕組みを来場者に解説するスタッフ。（重慶＝新華社記者／黄偉）２９日、医学装備展覧会で外科手術支援ロボットを体験する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉）２９日、医学装備展覧会で医療機器を見学する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉）２９日、医学装備展覧会で超音波腫瘍治療法「海扶刀」を実演するスタッフ。（重慶＝新華社記者／黄偉）２９日、医学装備展覧会で手術支援ロボット「ダビンチ」のシミュレーターを体験する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉）２９日、医学装備展覧会で展示された胸腔鏡・腹腔鏡手術支援ロボット。（重慶＝新華社記者／黄偉）２９日、医学装備展覧会でブレーン・マシン・インターフェース（ＢＭＩ）搭載のリハビリ装置を体験する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉） リンクをコピーする みんなの感想は？