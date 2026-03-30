この物語のもうひとりの主人公は、King ＆ Prince永瀬廉が演じる冬橋航だった気がする。3月29日（日）放送の第10話でフィナーレを迎えた鈴木亮平主演の日曜劇場『リブート』（TBS系）。平凡なパティシエだった早瀬陸（松山ケンイチ）は、行方不明になっていた妻・夏海（山口紗弥加）の白骨化した遺体が発見され、妻殺害の濡れ衣を着せられてしまう。そこで早瀬は、高度な整形手術によって他人になり替わる “リブート” で、