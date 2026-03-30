グーグル（Google）は、Geminiで、他社のAIアプリから会話履歴やユーザーに関する記憶情報を取り込める移行機能を追加した。 新たに追加されたメモリーインポート機能では、現在利用しているAIアプリで使うためのプロンプトがGemini側から提示され、他のアプリが生成した回答をGeminiに貼り付けることで、好みや人間関係、個人的な背景情報などを取り込める。 あわせて、同社は他社A