リーズナブルな「豆腐」は、やりくりの強い味方。今回は、手軽に食事をしたい、急にあと一品ほしいなどというときに役立つレシピをご紹介します。 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました。 ▼コスパ＆タイパ抜群！殿堂入りサラダ 1. レタスを洗い、一口大にちぎります。カットレタスでもOK。 2. 大きめの皿にレタスを敷き、水きりした豆腐をのせます。 3. かつお節と刻み海苔をトッピン