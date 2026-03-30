近鉄百貨店が地合い悪のなか底堅い動きとなっている。前週末２７日の取引終了後に集計中の２６年２月期の連結業績について、売上高が従来予想の１２１０億円から１２５４億円（前の期比８．９％増）へ、営業利益が５４億円から６７億円（同２５．２％増）へ、純利益が３５億円から３７億円（同６．２％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、これを好材料視した買いが下値に入っている。「２０２５大阪・関西万博