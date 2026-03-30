映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSで、目黒蓮（Snow Man）と高橋文哉のメッセージ動画が公開され、話題を集めている。 【動画】目黒蓮＆高橋文哉のメッセージ動画／【写真】目黒蓮＆高橋文哉の2ショット／美麗な『FLIX』表紙ビジュアル ■目黒蓮＆高橋文哉が笑顔でメッセージ 動画には、黒のジップアップトップスにジャケットをまとった目黒と、淡いブルーのシャツにジャケットを合わせた高橋が登場。