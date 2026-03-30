映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSで、目黒蓮（Snow Man）と高橋文哉のメッセージ動画が公開され、話題を集めている。

【動画】目黒蓮＆高橋文哉のメッセージ動画／【写真】目黒蓮＆高橋文哉の2ショット／美麗な『FLIX』表紙ビジュアル

■目黒蓮＆高橋文哉が笑顔でメッセージ

動画には、黒のジップアップトップスにジャケットをまとった目黒と、淡いブルーのシャツにジャケットを合わせた高橋が登場。

ふたりはカメラに向かってピースを見せ、目黒は「写真じゃないんですけど」と笑いを交えながら、「映画『SAKAMOTO DAYS』公開まであと1ヶ月です！」と呼びかけた。

さらに高橋は、「実写ならではのスケールと大迫力のアクションにぜひご注目ください！」とコメント。最後は「劇場でお待ちしてます！！」と締めくくり、そろって手を振った。

やりとりからも息の合った空気感が伝わるふたりに、SNSでは「2人ともかわいい」「相性いいなぁ」「癒し効果すごい」「眼福すぎてニヤニヤしちゃう」「兄弟みたい」「バディ感ばっちり」といった声が寄せられている。

■バレンタインデーに投稿された目黒蓮＆高橋文哉の2ショット

■目黒蓮＆高橋文哉の美麗な『FLIX』表紙ビジュアル

Snow Man

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