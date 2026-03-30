米株価指数先物S＆P下げほぼ帳消し 東京時間13:10現在 ダウ平均先物JUN 26月限45379.00（-45.00-0.10%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6409.75（-2.50-0.04%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23301.75（-26.75-0.11%）