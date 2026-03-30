11年ぶりに国内復帰した楽天の前田健太投手（37）が30日、本拠の「楽天モバイル最強パーク」で先発投手練習に参加。翌31日の本拠地開幕・ソフトバンク戦に向けて汗を流し、「バッチリです。前田健太というピッチャーを知ってもらえるように、しっかりといい姿を見せたい」と意気込んだ。チームは開幕カードで3年連続の負け越し。自身は「11年ぶりの日本での開幕なので、雰囲気だけは味わっておきたかった」と2カード目の先発