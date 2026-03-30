“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が29日、公式Xを更新。新たに設置した「キッズゾーン」が好評だったことを報告した。【写真】「今回は難易度低めです」どこにいるかな？恒例クイズ「パンチをさがせ」投稿では、同日の来客状況について「サル山周辺も徐々に人が減ってきました。キッズゾーンも成功と言って良いでしょう。多くの方のご理解ご協力をいただき本当にありが